شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 48 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، أما الامارات غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وفى البحرين الطقس حار مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب خلال الليل، والعظمى فى الكويت 48 °ﻡ .

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط بسرعة 15-36 كم ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-43كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب خفيف على السواحل شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة الرياح: جنوبية شرقية - جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 18:05 والمد الثانى عند 04:42 والجزر الأول عند الساعة 11:00 والجزر الثانى عند الساعة 23:20.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 13:46 والمد الثانى عند الساعة 03:03 وجزر الاول عند الساعة 20:55 والجزر الثانى عند الساعة 07:52.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 34 65 20 دبى 43 34 70 15 الشارقة 42 34 80 20 عجمان 39 33 85 15 أم القيوين 41 33 80 20 رأس الخيمة 40 35 85 25 الفجيرة 38 33 80 40 العين 45 35 45 15 ليوا 46 32 60 10 الرويس 41 33 75 25 السلع 43 32 75 20 دلما 40 33 80 35 طنب الكبرى 39 32 85 30 طنب الصغرى 39 32 85 30 أبو موسى 39 32 85 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، حاراً مع بعض السحب ثم يتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 45 درجة مئوية.. والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 48 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم ساعة .