شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى جبل صبيح فى بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس أحمد جبريل لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما تعرض 4 شبان للسقوط، جرى نقل اثنين منهم للمستشفى لتلقى العلاج.