شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوا ملكيا عن 1243 مسجونا بمناسبة "عيد العرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس عفوا ملكيا عن 1243 محكوما بمناسبة عيد العرش الذى يصادف يوم 30 يوليو، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزارة العدل المغربية: "بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2021، تفضل أصدر جلالة الملك، أمره السامى بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1243 شخصا".

ويعتبر عيد العرش فى المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية وشعبية، وهى ذكرى تربع الملك على العرش وبيعته الرسمية.