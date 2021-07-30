مصر تسلم ليبيا أول دفعة من الأكسجين لتعويض النقص بمراكز العزل

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الليبية في بيان صحفي، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه إن "في إطار سعي وزارة الصحة لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الأكسجين وبناء على اتفاق وزير الصحة الدكتور علي الزناتي و وزيرة الصحة المصرية بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل دخلت مساء اليوم من منفذ أمساعد البري أول شحنة تقدر بـ 100.000 لتر على أن يتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الأيام القادمة".

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وأضاف البيان أنه "سيتم توجيهها فوراً إلى المناطق التي تعاني من نقص المادة".

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 في ليبيا إلى 246 الفاً و200 حالة، و189 ألفًا و964 متعافي، ووصل عدد الوفيات إلى 3469 شخص وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في آذار/ مارس العام الماضي.

يذكر أن بلدية طرابلس المركز قد دعت السبت الماضي، في بيان صحفي جميع الجهات العامة المختصة بتصنيع وتعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي إلى ضرورة فتح مراكزها وتزويد مراكز العزل لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأضافت أن الدعوة تشمل كذلك تزويد المواطنين الذين يتلقون العلاج داخل بيوتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.