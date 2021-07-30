شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: وفاتان و26 إصابة بفيروس كورونا فى صفوف جالياتنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل وفاتين، و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13 ألفا و352 إصابة، والوفيات إلى 410.

وأوضحت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن السفارة الفلسطينية لدى رومانيا سجلت حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية، كما سجلت السفارة الفلسطينية لدى الإكوادور حالة وفاة جديدة فى صفوف الجالية.

وأشارت إلى أن السفارة لدى تايلاند سجلت 26 إصابة من 10 عائلات فلسطينية تعيش فى بانكوك، علما بأن السفارة تعمل مع بعض المؤسسات هناك لتوفير سلات غذائية للمرضى، حيث تفرض عليهم قيود الحركه، كما تم التواصل لتوفير بعض الأدوية وتغطيه نفقات العلاج لتفادى الانتشار بين الجالية.