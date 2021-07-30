شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 فتيات بسبب سيول وأمطار غزيرة اجتاحت محافظة أبين جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت 7 فتيات حتفهن غرقا فى محافظة أبين جنوب اليمن، بسبب سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوى ضرب عددا من محافظات اليمن.

وأفاد مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة أبين، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة فى وادى الكفاه فى مديرية المحفد شمال شرقى أبين، مضيفا أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأشار إلى تسبب السيول فى قطع الطريق الرابط بين محافظتى أبين وشبوة بعد أن غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

وأواخر الأسبوع الماضي، أدت السيول إلى وفاة 9 أشخاص بينهم 4 نساء وطفل فى محافظتى شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

والاثنين الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تسببت فى فيضانات "خطيرة" فى أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما فى ذلك المناطق التى تستضيف نازحين فروا من الصراع فى مواقع أخرى، مؤكدا أن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة الأولية.