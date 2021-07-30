شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يشتكون من عطل فني بتطبيق «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرَّض تطبيق “سناب شات” لعطل فني في مواقع مختلفة ، ما تسبب في استياء المستخدمين وشكاواهم علىمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح العديد من المغردين أن العطل أدى إلىعدم امكانية فتح التطبيق، فيما لم تعلق الشركة على هذا العطل حتى الآن .

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها تطبيق “سناب شات” للعطل، حيث اشتكى مستخدمو التطبيق في وقت سابق من عطل فني، حيث لا يمكنهم إرسال أو استقبال الرسائل، وطالب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، بإبقاء تسجيل الدخول في الحساب، إلى حين إصلاح العطل.