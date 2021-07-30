اليمن... السيول تودي بحياة 7 فتيات في محافظة أبين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك"، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة في وادي الكفاه في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.

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وأضاف أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأشار إلى تسبب السيول في قطع الطريق الرابط بين محافظتي أبين وشبوة بعد أن غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

وأواخر الأسبوع الماضي، أدت السيول إلى وفاة 9 أشخاص بينهم 4 نساء وطفل في محافظتي شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

والاثنين الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات "خطيرة" في أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما في ذلك المناطق التي تستضيف نازحين فروا من الصراع في مواقع أخرى، مؤكدا أن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة الأولية.