ليبيا... تنسيق مشترك بين المنفي وأردوغان حول عدة قضايا محلية وإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه على "تنسيق مشترك بين رئيس المجلس الرئاسي والرئيس التركي حول عدد من القضايا المحلية والإقليمية"، مؤكدا على أن "رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، تلقى مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا والملفات المشتركة".

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وأضاف البيان أن "الجانبان أكدا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأشاد الرئيس أردوغان "بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين"، مؤكدا على "الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا".

وأوضح البيان أن "الطرفين تباحثا في مستجدات الوضع في تونس"، وأكد المنفي "الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس مشددا أن استقرارها من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل".

واتفق الرئيسان على:

"مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ إحداهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وتحاول ليبيا بعد عقد من النزاع منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 الخروج من أزمتها، حيث كانت تتنازع السلطة في السنوات الماضية سلطتان متنافستان.