شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للشغل بتونس: إعداد خارطة طريق سياسية لتقديمها للرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الاتحاد العام للشغل فى تونس، إنه بصدد إعداد خارطة طريق سيقدمها للرئيس التونسى قيس سعيد، وأضاف الاتحاد - فى بيان أصدره - أن الهدف من الخارطة التى سيقوم بإعداها، إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.

كان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء الأحد الماضى، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.