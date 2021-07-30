- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من هذا الموعد.. المملكة تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة السياحة، مساء أمس الخميس، استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من أول أغسطس المقبل.
وقالت السياحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.
وأضافت وزارة السياحة، أنه يمكن تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر بدءاً من هذا الموعد.. المملكة تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.