السلطات الأمريكية تكشف حلقة جديدة في مخطط احتيال دولي على رجل أعمال قطري

دبي - محمود عبدالرازق - من جانبه نفى آبا كياري، وهو ضابط كبير حصل على عدد من الأوسمة، ضلوعه فيما وصفته عريضة الاتهام الأمريكية بأنه مخطط دبرته شخصية اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم (هاشبوبي)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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كياري، المقيم في في نيجيريا، صدرت بحقه مذكرة اعتقال أمريكية، ومع ذلك، فإنه ينفي تورطه في أي مخالفات، وفقا لبيان نشره على صفحته عبر فيسبوك اليوم الخميس.

في لائحة اتهام فيدرالية جديدة، صدرت أخيرا، كشف عن تزوير هاشبوبي وشركاءه ماليات مدرسة قطرية من خلال انتحالهم صفة مسؤولين في بنك. وقيل إن كياري حصل على نقود من هاشبوبي مقابل ترتيب حبس أحد المتواطئين معه في نيجيريا بعد خلاف بين المتآمرين.

ورغم صدور مذكرة اعتقال بحقه، لم يفصح المسؤولون في مكتب الادعاء عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستطلب من نيجيريا تسليم كياري إليها، كما فعلت السلطات في دبي عندما سلمت هاشبوبي (اسمه الحقيقي رايمون عباس) للولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2020 لمواجهة اتهامات جنائية.

لدى هاشبوبي عدد ضخم من المتابعين لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في نيجيريا التي ينشر من خلالها التفاصيل عن حياته الباذخة.

وما زال هاشبوبي رهن الاحتجاز لدى السلطات الأمريكية في لوس أنجليس، ووفقا لمكتب الادعاء، فإنه اعترف بالذنب في ارتكاب جرائم متعلقة بالمخطط الذي تسبب إجمالا في خسارة ضحايا احتياله لنحو 24 مليون دولار.