الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان صادر عن الرئاسة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه أن غرسلاوي، أدى مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد قيس سعيد وفقا للفصل 89 من الدستور.

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وكان سعيد قد عين غرسلاوي، وهو محافظ شرطة عام من الصنف الأول أعلى الرتب الأمنية، مستشارا في الرئاسة بدائرة الأمن القومي.

وانتدب رضا غرسلاوي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة.

وشارك غرسلاوي في العديد من الخطط، وتدرج في مختلف المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الرئاسي حتى تولى خطة مدير إدارة.

وشهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.