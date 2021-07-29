شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى ينصب رئيسا جديدا لمحكمة الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى حميد احمد طالب الرئيس الجديد لمحكمة الحسابات الموريتانية (وهي هيئة عليا للرقابة على الأموال العامة حسب الشروط المحددة في الدستور الموريتاني)، اليمين الدستورية، خلال احتفالية ترأسها الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، مساء اليوم الخميس، فى القصر الرئاسي فى نواكشوط.