شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة 10 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب فلسطيني (20 عاما)، متأثرا بإصابته، وإصابة أكثر من 10 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.