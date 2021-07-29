شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. مداهمة معمل متهالك لتصنيع المخللات وإتلاف 5.5 طن أغذية فاسدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهم المراقبون بأمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، بمشاركة جهات حكومية وأمنية، معملاً متهالكاً لتصنيع وتعبئة المخللات بالرياض وإتلاف 5.5 طن مواد غذائية فاسدة.

وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قبل تداول سمومه في مطاعم العاصمة.. يقظة مراقبينا تُطيح بمعمل متهالك لتصنيع وتعبئة المخللات تديره عمالة غير نظامية لم تراعِ أدنى المعايير الصحية”.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أنه تم إتلاف 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة، كما تم إغلاق المعمل المخالف، وإحالة العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.

ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو وثقت من خلاله تفاصيل مداهمة المعمل المخالف وضبط العمالة المخالفة وإتلاف الأغذية الفاسدة.