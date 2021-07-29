شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف» يعلن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، اليوم الخميس، عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على الدعم من برنامج ريف.

وأوضح البرنامج، في بيان له عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.