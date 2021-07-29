شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستعيد 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الثقافة العراقى، حسن ناظم، عن وصول 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة إلى العراق، وقال ناظم، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/، إن الآثار التى وصلت للعراق هي من الرقم الطينية (لوح طيني مدون عليه باللغة الآكدية أو السومرية)، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية.