شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الرئاسى الليبى" يؤكد دعم المجلس المطلق لقرارات الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد اللّه اللافي، الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس التونسى، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، مجددا التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

وبحث عضو المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافي الخميس خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة تونسية، تطورات الأوضاع في تونس، موضحا أن تونس دولة شقيقة وجارة، وتربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية، عبر سنوات طويلة، تبادل فيها البلدان الدعم والمساندة، في أحلك الظروف، مشيرًا إلى استمرار ليبيا في المساعدة في كل ما يخدم مصلحة الشقيقة تونس، دون تدخل في شأنها الداخلي. كما عبر عن تمنياته باستقرارها بما يحقق طموحات الشعب التونسي.

من جهته قال الرئيس التونسي، إن الأوضاع في بلاده تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح، وأكد حرصه على أن تمر الفترة الانتقالية التي حددها، بما يخدم مصلحة تونس والتونسيين.

هذا وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبى، قد أدى زيارة إلى تونس الشقيقة، في إطار حرص المجلس الرئاسي، على الاطمئنان على الأوضاع بالبلد الشقيق الجار.