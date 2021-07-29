شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يخمد حريقاً نشب بمستودع في حي الروابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض من إخماد حريق نشب مساء اليوم بمستودع في حي الروابي بالرياض . وأكد الدفاع المدني في تغريدة على حسابه بموقع “توينر” عدم وقوع أي إصابات – ولله الحمد. وكان مغردون قد تداولوا على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهراندلاع حريقفي مستودع يظهر على بوابته لافتة تشير إلى تبعيته لوزارة التعليم بحي الروابي في الرياض.

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