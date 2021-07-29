شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اندلاع حريق بمستودعات وزارة التعليم بحي الروابي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق فيمستودعات وزارة التعليم بحي الروابي في الرياض . ويوضح المقطع توجه فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف نحو مكان الحريق ، للقيام بعمليات الإنقاذ والإطفاء.

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