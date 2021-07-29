"روساتوم" ترد على أنباء توقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الشركة على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "في ظل ما تم نشره مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام العربية الناطقة باللغة الإنجليزية بشأن الإيقاف المزعوم لمشروع محطة الضبعة النووية، نود أن نؤكد أن تعاوننا الثنائي لا يزال قويًا كما كان دائمًا".

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وتابع البيان بأن "الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية (NPPA) الدكتور أمجد الوكيل إلى منشأة روساتوم، تؤكد استمرار التزام البلدين بتنفيذ هذا المشروع التاريخي".

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، قد أعلن الأحد الماضي، عن البدء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة، في روسيا الشهر المقبل.

وقال الوزير، إن "العمل بمشروع الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمني المحدد له، وأن الحلم النووي يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية".

كما زار شاكر مؤخرا، موقع إنشاء محطة الضبعة لمحطة الطاقة النووية وتفقد مرافق الميناء التي ستستخدم في المشروع لنقل المعدات الثقيلة لمحطة الطاقة النووية.

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.