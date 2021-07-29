شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق ضخم فى المدينة الصناعية بحلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق وصف بأنه ضخم فى المدينة الصناعية بمدينة حلب السورية، ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وطال الحريق حسبما ذكرت شبكة " روسيا اليوم"، معملا للدهانات فى المدينة الصناعية بالشيخ نجار ظهر اليوم الخميس وزاد من خطورة الحريق وجود معمل للورق إلى جانب المعمل المحترق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة.

يذكر أن المدينة شهدت فى 10 يونيو الماضى حريقا مماثلا.