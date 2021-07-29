شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "العربى للدراسات السياسية": تم رصد 460 فاسدا بتونس بينهم شخصيات سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن السلطات التونسية رصدت 460 شخص فاسد، وهذه القائمة تضم أسماء رجال أعمال، بالإضافة إلى رجال سياسية معروفين فى المجتمع التونسى.

وقال مدير المركز العربى للدراسات السياسية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه منذ عام 2014 وهناك العديد من الشخصيات المدانة بتدمير الاقتصاد التونسى، موضحًا أن تونس لديها موارد طبيعية وتستطيع النهوض باقتصادها فلماذا وصلت لهذا الحد بسبب الفساد.

ولفت مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن المفاجأة الكبرى التي يستعد رئيس تونس قيس سعيد للإعلان عنها هو تسمية بعض الشخصيات السياسية المعروفة باعتبارها شخصيات فاسدة واستغلت الظروف لممارسة الفساد من أجل مصالح شخصية، موضحا أن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد بحل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشى سليمة دستوريا.