الرئاسة اللبنانية: تقدم بمسار التشاور بين عون وميقاتى حول تشكيل الحكومة

القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى الآراء اليوم فى الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وذلك خلال لقائها لليوم الثالث على التوالى لمتابعة مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية ،في بيان اليوم /الخميس/، أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وتعكس تقدما في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة الجديدة.



ومن المقرر أن يلتقي عون وميقاتي يوم /الاثنين/ المقبل لاستكمال المباحثات.