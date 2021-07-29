شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للشغل بتونس:قرارات قيس سعيد أثلجت صدور الشارع التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد على البوغديرى الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس، أن القرارات والإجراءات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية أثلجت صدور الشارع التونسى والجماهير في تونس التي تجرعت من ممارسات الإخوان وضاقت ذرعا من الوضع المتدهور وتزايد البطالة والفشل الذريع في مواجهة كورونا.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن أغلب الجماهير في تونس متفقة مع ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد ومتفقة على دعم هذه القرارات، ونحن ندعم قرارات الجماهير التونسية كما أن العديد من الأحزاب السياسية غلبت المصلحة الوطنية وكانت مع القرارات الشجاعة للرئيس التونسى.

وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس: نحن على استعداد لانجاح هذه القرارات التي أصدرها الرئيس التونسى القوية والشجاعة خاصة بعدما تأكدنا من سلامة العملية الدستورية، وشرعنا في العمل الفعلى لدعم تلك القرارات، ونظمنا ندوة فكرية لمفكرين كبار في الاقتصاد والتاريخ لوضع خارطة طريق وتصور ووضع مبادرة سنقدمها لرئاسة الجمهورية تضم 3 محاور وهى محور اقتصادى ومحور سياسى ومحور اجتماعى للإسراع في الخروج من المأزق التي تشهده تونس.