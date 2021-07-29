الكويت تتعهد بتقديم 30 مليون دولار دعما لمبادرة التعليم العالمية فى 5 سنوات

القاهرة - سامية سيد - تعهدت دولة الكويت بتقديم مبلغ 30 مليون دولار أمريكي دعما لمبادرة التعليم العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة بواقع 6 ملايين دولار سنويا.

وقال وزير التربية الدكتور علي المضف، وممثل ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ،في المؤتمر العالمي للتعليم اليوم /الخميس/ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، إن تعهد الكويت جاء كمساهمة منها لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يعيشها واقع التعليم العالمي وخاصة مع تفشي جائحة كورونا التي خيمت بظلالها على شتى نواحي الحياة ولا سيما حق التعليم للأطفال.



وأضاف أنه بتعدد أبعاد هذه الأزمة العالمية وتداخل تأثيراتها وتبعاتها يترجم هذا التجمع العالمي العمل المتآزر للمجتمع الدولي كبازغة نور لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا أن من أهداف هذا التجمع العالمي صون حق الجيل الحالي في الحصول على جودة التعليم وتكافئه بين الجنسين بما يكفل تعزيز قدرات بناء الأوطان.



وتابع، أنه ايمانا بأهمية هذا المحور الذي يشكل أحد أبرز مقومات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومقاصدها النبيلة قدمت الكويت إسهامات جلية في مجال دعم القطاعات التعليمية من خلال سياستها الإنمائية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.