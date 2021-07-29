شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «التجارة» بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة التجارة تنبيهاً مهماً بشأن دخول الأسواق والمراكز التجارية بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.
وأوضحت “التجارة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، يشترط ظهور حالة “محصن” في تطبيق (توكلنا) لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.
ويشترط أن يكون المتسوق (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافي) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.
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