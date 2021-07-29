تركيا تكشف عن مهمتها الأساسية في أفغانستان حال بقائها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع التركية أن مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء القوات التركية هناك.

وأكدت الوزارة التركية أن القوات المسلحة تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول، منذ 6 أعوام ماضية، مشيرة إلى استمرار المباحثات بين بلادها وأفغانستان ودول أخرى، بهدف مواصلة تشغيل المطار، رغم انتهاء عمليات التدريب والتأهيل التي تؤديها هناك منذ نحو 20 عاما، ضمن بعثة حلف "الناتو"، وبناء على اتفاقيات ثنائية.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وشددت الوزارة على أنه في حال التوصل إلى اتفاق يقضي ببقاء الجنود الأتراك في مطار حامد كرزاي الدولي، فإن مهمة هذه القوات لن تكون قتالية، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة استمرار نضالها الحازم ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، خاصة "بي كا كا"، و"غولن"، و"داعش".

وكان وزير الخارجية الأفغاني، حنيف أتمار، قد أكد، الشهر الماضي، أن بلاده ترحب بالدعم التركي، بما في ذلك ضمان أمن مطار كابول.

وجاء ذلك من خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الأفغاني مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية. وسأل مقدم البرنامج الدبلوماسي عن مدى ارتباط السلطات الأفغانية بـ"وجود تركي أوسع، والمشاركة في شؤون أفغانستان"، فأجاب أتمار: "نحن نرحب بهذا وندعمه، نعتقد أنه سيكون مهمًا لاستمرار الدعم لأفغانستان من تركيا وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي".

وشدد على أن "تواجد تركيا سيكون مهمًا للمجتمع الدبلوماسي في كابول، وكذلك بالنسبة للمساعدة الدولية لأفغانستان".

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الأفغاني إلى أن تركيا ستكون "الدولة الرائدة في توفير مطار كابول"، مضيفا أنها "ستكون قادرة على طلب مساعدة إضافية من أعضاء الناتو، بما في ذلك المجر".