شكرا لقرائتكم خبر عن عبير موسى تطالب بمحاكمة راشد الغنوشى وقيادات النهضة: تسببوا فى الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الناشطة التونسية، عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، هجوما عنيفا على حركة النهضة الإخوانية التونسية وزعيمها راشد الغنوشى، مطالبة بضرورة محاسبة ومحاكمة راشد الغنوشى وقيادات حركة النهضة لتسببهم في الفساد في المجتمع.

وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، في كلمة لها بثتها قناة إكسترا نيوز، أنه لا بد أن يكون هناك وضوح في الأمور، موضحة أن حزبها يقف في صف الشعب التونسي لإنقاذ البلاد من منظومة الدمار، وهناك عملية تحريض ضد حزبها.

وطالبت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس إلى تحريك القضايا والملفات التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة وتورطها في عديد من الأعمال الإرهابية.