شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الدستورى الحر بتونس: يجب محاسبة قيادات النهضة على الفساد فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطياشي، عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، أن الفساد انتشر بشكل كبير منذ عام 2011 في جميع القطاعات بتونس، بسبب جماعة الإخوان والممثلة في حركة النهضة الإخوانية، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن هذا الفساد على رأسهم حركة النهضة التي تسببت في الفساد الضخم الذى تشهده تونس.

وقال عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن ما رأيناه في تونس من قوانين كان يصدق عليها البرلمان الذى سيطرت عليه حركة النهضة وترأسه راشد الغنوشى تضمن عدم شفافية في الموافقة على القوانين.

ولفت عضو الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى أن هناك هيئة رقابة دستورية تراجع قرارات البرلمان المنحل، وهناك إجراءات يمكن من خلالها إلغاء تلك الاتفاقيات والقوانين والكرة في ملعب الرئيس التونسى قيس سعيد في محاسبة حركة النهضة في الفساد المنتشر في جميع القطاعات.