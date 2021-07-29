شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «توكلنا» للمستفيدين بشأن سرية المعلومات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر تطبيق “توكلنا” اليوم الخميس، تنبيهاً هاماً للمستفيدين من خدماته، لضرورة المحافظة على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بهم. ودعا التطبيق المستفيدين لمشاركة معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل الخاصة فقط بالحسابات الرسمية لتوكلنا، وذلك حفاظا على سرية معلوماتهم. جدير بالذكر أن تطبيق “توكلنا” يقدم العديد من الخدمات لمستخدميه، ومن بين هذه الخدمات، خدمة إدارة التجمعات، وحجز الفحص والتطعيم بلقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، وغير ذلك.

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