حيل بسيطة لقراءة رسائل واتس أب دون معرفة المرسل.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تريد في أي وقت قراءة رسالة واتس أب دون أن يعلم المرسل أنك قد شاهدتها، فهناك العديد من الحيل التي يمكنك تجربتها.



وسواء كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت للرد، أو تريد أن تبدو مشغولاً، أو تحاول تجاهل شخص ما، يمكن أن تساعدك الحيل التالية على قراءة الرسائل دون معرفة المرسل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

إيقاف تشغيل إيصالات القراءة

إيصالات القراءة هي العلامات الزرقاء الصغيرة التي تظهر بجوار الرسالة بعد أن يراها المستلم. وإذا كنت لا ترغب في إرسال أو تلقي إيصالات بالقراءة، فمن السهل إيقاف تشغيلها.

أولاً افتح تطبيق واتس أب وحدد الإعدادات، ثم الحساب ثم انقر فوق الخصوصية، قم بالتمرير لأسفل وانقر لإلغاء تحديد المربع بجوار "قراءة الإيصالات". وكن حذرًا، فإذا قمت بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة، فلن تتمكن من رؤية إيصالات القراءة من أشخاص آخرين، ولكن قد يكون هذا ثمنًا بسيطًا للحصول على بعض الخصوصية الإضافية. وأيضًا، قد تظل جهة الاتصال قادرة على معرفة ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت حتى إذا لم يتم تشغيل إيصالات القراءة.

الظهور في وضع عدم الاتصال

تتضمن هذه الحيلة إيقاف تشغيل شبكة وبيانات الجوال، وهناك طريقة سريعة للقيام بذلك وهي تشغيل وضع الطائرة. امسح إشعاراتك، وتأكد من أنك غير متصل بالإنترنت تمامًا، ثم افتح واتس أب. يمكنك قراءة رسائلك دون تشغيل إيصالات القراءة، وإذا كنت قد أوقفت إيصالات القراءة، فيمكنك استخدام هذه الخدعة حتى لا يرى أحد أنك متصل بالإنترنت. وستحتاج إلى إغلاق واتس أب تماماً قبل أن تعيد توصيل الإنترنت.

الاستفادة من iPhone 3D Touch

هذه النصيحة مفيدة لمستخدمي هواتف آيفون 6 فما فوق، حيث تحتوي الشاشة على طبقة إضافية من حساسية اللمس، لذا بالضغط بشدة على الشاشة، يمكنك عرض خيارات جديدة، وإذا نقرت مرة واحدة على دردشة واتس أب فسيتم نقلك مباشرة إلى الرسائل، ولكن إذا ضغطت بشدة مع الاستمرار على دردشة واتس أب ستحصل على معاينة بملء الشاشة لما بداخلها. ويتيح لك هذا قراءة ما يقرب من اثني عشر من أحدث الرسائل المرسلة في هذه الدردشة دون تشغيل العلامات الزرقاء.

لكن كن حذرًا، فإذا ضغطت بشدة، فسيتم نقلك مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وستظهر العلامات الزرقاء للمرسل. وبمجرد الانتهاء، ما عليك سوى ترك الأمر وستتم إعادتك إلى نافذة الدردشة الرئيسية.