مصدر لـ"سبوتنيك": قائد فيلق القدس زار بغداد للتنسيق العملياتي بين الفصائل والحرس الثوري

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك " نعم كانت هناك زيارة سرية لقاآني وهي ضمن سلسلة زيارات جرت بعضها معلن وبعضها غير معلن"، لافتا إلى أن " قاآني التقى في هذه الزيارة بقادة بعض الأحزاب وتحديدا قادة بعض الفصائل العراقية المسلحة وكذلك التقى بقادة عدد من القوى السنية في البلاد ".

وأضاف "الزيارة وبحسب المعلومات جاءت للتنسيق العملياتي، بين الفصائل المسلحة وبين الحرس الثوري الإيراني، خاصة مع وجود اتهامات للفصائل باستهداف البعثات الدبلوماسية، على الرغم من أن هذه الفصائل تعمل على إنكار صلتها بهذه الاستهدافات ضد البعثات، ومن ضمنها الأمريكية، لكنها اعترفت ضمنا بأنها مع استهداف القوافل العسكرية، والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية".

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وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت في وقت سابق أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وصل الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "سرية".ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في واشنطن، الاثنين الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.وأكد بايدن، أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والدعم الاستخباراتي..هذا وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية المتكررة السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق ، فيما لم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات.