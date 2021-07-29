إعلام: قطر تبعث رسالة حادة إلى حماس

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، بأن المبعوث القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي، بعث رسالة إلى حركة "حماس" أوضح من خلالها أن استمرار إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة من داخل القطاع نحو مستوطنات غلاف غزة، يهدد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية أن العمادي اتصل بحماس، وأخبرهم أن هناك حاجة إلى نشر الهدوء والاستقرار في القطاع، بدعوى العمل على تسريع تمرير المنحة القطرية إلى غزة، مدعية أنه نتيجة لهذا الاتصال القطري توقفت حركة حماس عن إطلاق البالونات منذ يوم الأحد الماضي.

وأشارت القناة إلى أنه سبق أن ساهمت عمليات إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على تدمير مساحات كبيرة من الهكتارات داخل مستوطنات غلاف غزة، وتسببت في نشر الفوضى والقلق بين المستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إعلاميا باسم "سيف القدس"، في مايو/آيار الماضي.

وأوضحت أن هناك آلية جديدة لإدخال الأموال القطرية إلى غزة، ومن المتوقع ألا يشمل هذا التغيير دفع رواتب لمسؤولي حركة حماس في القطاع، وإنما يشمل فقط دعم الأسر المحتاجة في غزة.

وينتظر نقل قطر تلك المنحة إلى الأمم المتحدة مباشرة، ومنها إلى غزة.