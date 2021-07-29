مصر... أم تقتل أطفالها الثلاثة للزواج بعشيقها

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في فك لغز مقتل 3 أطفال أشقاء ووالدهم بالتسمم، في إحدى قرى محافظة قنا بصعيد مصر.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الأم كانت وراء تلك الجريمة، بوضعها السم في العصير، للارتباط بعشيقها.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله، إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المستشفى المركزي بوصول أب وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم، إثر تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ما أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 9 أعوام.

وأكد المصدر أن التحريات كشفت ملابسات الواقعة، وبالاستماع إلى أقوال الأم وزوجها الذي كان موجودا في المستشفى وتم إنقاذ حياته، تم ملاحظة تضارب أقوالهما.

ولاحظت الأجهزة الأمنية أن الأم قالت في البداية أن الأطفال تناولوا عصير منتهي الصلاحية، ولكن تراجعت بعد ذلك عن أقوالها، وأدعت تناولهم لبطيخ مسرطن، ثم ادّعت سقوط مبيد حشري داخل وجبة الإفطار الخاصة بهم، وهو ما أثار شكوك رجال المباحث.

وأظهرت التحريات وجود خلافات متكررة بين والدة الضحايا وزوجها، تركت على إثرها بيت الزوجية مرات عديدة.

وأضاف المصدر الأمني بقوله، إنه "بتضييق الخناق على الأم وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أقرت المتهمة بأنها على علاقة عاطفية مع سائق يبلغ من العمر 26 عاما، حيث قرّرا ضرورة التخلص من زوجها وأبنائها من أجل الارتباط ببعضهما".

وأتم المصدر، بقوله إن "العشيق قام بإعطاء المتهمة 4 عبوات عصير، بعد أن حقنها بمادة سامة، من أجل تقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة، للتخلص منهم، مشيرا إلى أن المتهمة بعد تأكدها من إصابة الضحايا بالتسمم ونقلهم إلى المستشفى، قامت بإيهام أقارب زوجها بتناول الضحايا عصير فاسد".