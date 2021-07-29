الرئيس اليمني يعود إلى مقر إقامته في الرياض بعد رحلة علاج إلى أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، أن "الرئيس هادي أجرى، خلال الزيارة، فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

ويعاني الرئيس اليمني، منذ عام 2011، من مشكلة في القلب، تدفعه لإجراء فحوصات سنوية في الولايات المتحدة.

ويتخذ الرئيس اليمني من الرياض مقراً مؤقتاً له لممارسة مهامه، عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مطلع 2015.

كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى انفصال جنوب اليمن عن جمهورية اليمن، أحكم، في آب/ أغسطس 2019، قبضته على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.