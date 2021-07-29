مجموعات إرهابية تستهدف بقذائف الهاون المشفى الوطني وأحياء سكنية بمدينة درعا السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف هاون سقطت إحداها على المشفى الوطني وأدت الى تخريب تجهيزات ومعدات في قسم الكلية.

وأشارت مراسلة الوكالة إلى سقوط قذيفة هاون في حي السحاري المتاخم لحي درعا البلد وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات.

ويتحصن في حي درعا البلد مطلوبون وخارجون على القانون وفلول مجموعات إرهابية تعتدي بين حين وآخر بقذائف الهاون والعبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة على المناطق المجاورة ما تسبب بوفاة عدد من المدنيين والعسكريين خلال الأشهر الماضية، وقامت على أثر ذلك وحدات من الجيش العربي السوري بالانتشار في عدد من المناطق المجاورة لحي درعا البلد لضبط الأمن وإنهاء معاناة الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم محافظة درعا.

هذا وأعلن قائد شرطة محافظة درعا السورية، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، عن عملية أمنية وشيكة "لضبط الفلتان" في محافظة درعا.

بدأت أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري بالوصول إلى محافظة درعا جنوبي سوريا، تمهيدا لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.