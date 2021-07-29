"أنصار الله" في اليمن تكشف غدا عن عملية عسكرية واسعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: "غدا وعند الثالثة عصرا إن شاء الله بيان عسكري للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة".

​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.