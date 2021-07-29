اخبار الخليج

"أنصار الله" في اليمن تكشف غدا عن عملية عسكرية واسعة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: "غدا وعند الثالثة عصرا إن شاء الله بيان عسكري للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة".

​وتقود ، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا