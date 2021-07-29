شكرا لقرائتكم خبر عن روما تستضيف اجتماعات لوفد مجلس النواب الليبى والمفوضية الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن العاصمة روما تستضيف هذه الأيام اجتماعات لوفدى مجلس النواب الليبى والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مستفيدين من المساعدة الفنية لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وذكرت قناة 218 الليبية أن الخارجية الليبية أشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسى حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وقالت إنه في إطار دعم دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الحاجة لعملية شاملة، تضم أيضًا جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد، تؤكد إيطاليا مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل أن يؤدي هذا المسار إلى إقامة إنتخابات حرة وعادلة وشاملة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي".