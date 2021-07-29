شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابيون يستهدفون المستشفى الوطنى بمدينة درعا السورية بقذائف الهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت مجموعات الإرهابية بقذائف هاون، اليوم الخميس، المستشفى الوطنى ومنازل المواطنين فى مدينة درعا السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا استهدفت أحياء مدينة بقذائف هاون؛ سقطت إحداها على المستشفى الوطني؛ وأدت إلى تخريب التجهيزات والمعدات.

وأشارت إلى سقوط قذيفة هاون في حي السحاري المتاخم لحي درعا البلد؛ وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات.