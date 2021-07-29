شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء التونسى يفتح تحقيقا فى شكوى ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ القضاء التونسى تحقيقا رسميا فى شكوى ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بشبهة "تدليس"، بحسب وسائل إعلام عربية، كما فتح القضاء التونسى تحقيقا فى شكوى ضد النائب سيف الدين مخلوف بشأن حادث اعتداء على أفراد أمن بمطار قرطاج.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن عن لائحة اتهام تضم 460 شخصاً متهمون بنهب ما يزيد على 4.8 مليار دولار من أموال الشعب، وذلك بالتزامن مع تحقيقات يجريها القضاء بشأن ملف الاغتيالات والجهاز السرى لحركة النهضة.

وأكد الرئيس التونسى، أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 13500 مليار دينار تونسى (4.8 مليار دولار)، وذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيس اتحاد التجارة الصناعة والصناعات التقليدية التونسي، سمير ماجول.