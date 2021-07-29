تعرّف على طريقة الاستفادة من خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت منصة أبشر اليوم الخميس، أبرز المعلومات عن خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا. وأوضحت “أبشر”، أن هذه الخدمة تعرض للمواطنين والمقيمين بياناً بكافة العمالة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ولم تصدر لهم إقامات. وكشفت عن طريقة الوصول إلى الخدمة بعد تسجيل الدخول لمنصة أبشر، والتي تتمثل في: – الذهاب إلى تبويب “العمالة”. – اختيار “استعلامات”. – اختيار “العمالة الجديدة والزائرين”.

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