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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة.. مصادرة 8 آلاف قطعة ملابس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، أن الفرق الرقابية أغلقت معملا لصناعة الملابس بحي البغدادية، يزوّر الماركات العالمية الخاصة بالمصنوعات النسيجية.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، أن الموقع عبارة عن “مبنى شعبي” تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة تمهيدا لبيعها في الأسواق.
وأضاف الدقس أنه تمت مصادرة أكثر من 8 آلاف قطعة من الملابس، كانت معدة للبيع في الأسواق، إضافةً إلى إتلاف 10 آلاف لاصق مقلد، ومصادرة عدد 6 ماكينات خياطة، وعدد 4 ماكينات لأغراض اللاصق المقلد.
وأكد أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.
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