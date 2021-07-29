بلينكن: الحرية الدينية من أهم مقومات الاستقرار

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / JONATHAN ERNST

وأكد بلينكن أنه عندما تغيب الحريات الدينية من أي دولة، فإن أبناءها لن يكونوا قادرين على المساهمة بفاعلية في إنجاحها.

وتابع، في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في اليمن: "الحرية الدينية تمثل مقوما أساسيا من مقومات المجتمعات المنفتحة والمستقرة".

واستطرد: "بدون وجود حرية دينية، لن تتمكن الشعوب من المشاركة بكامل طاقتها في مسيرة البناء لأي دولة".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن تجاهل حقوق الإنسان في أي مكان حول العالم، من أهم أسباب اشعال التوترات وإزكاء الانقسام.

ومنذ عام 1998، تم إقرار "قانون الحرية الدينية الدولية" في الولايات المتحدة، وهو قانون يفرض على السياسة الخارجية الأمريكية اتخاذ الحرية الدينية أساسا لعلاقاتها الدولية.

وانبثقت عن هذا القانون اللجنة الأمريكية للحرية الدينية عبر العالم المعروفة بـ "USCIRF"، وتقوم بمراقبة الحريات الدينية حول العالم، وإصدار تقارير سنوية بهذا الشأن.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت، اليوم الخميس، التقى خلالها بأمير البلاد نواف الأحمد الصباح، وتطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهدد المنطقة، وأشاد بدور الكويت في الوساطة بين كل الأطراف.