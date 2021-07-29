شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على الإرهابى الملقب "أبو قتادة" بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، القبض على الإرهابي الملقب "أبو قتادة" في محافظة نينوي، الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الوزارة العراقيةـفي بيان، اليوم بأن "مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة نينوي والاستخبارات والأمن وبالتعاون والتنسيق المشترك مع قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من اعتقال الإرهابي الملقب (أبو قتادة) الذي ينتمي إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى بشمال البلاد".

وأضافت أن "عملية القبض تمت من خلال كمين محكم بعد محاولته عبور سيطرة الشهيد سبهان الجبوري في محافظة نينوي العراقية".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي، اعتقال 7 إرهابيين شغلوا عدة مناصب في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوي.

وتشدد القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

في سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط عبوات وأعتدة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم- أنه تم ضبط 3 عبوات ناسفة، و5 رمانات يدوية، وقنبلتين هاون، ورمانتين قاذفة، وبطارية تفجير.

وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالإعدام شنقا بحق اثنين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب مع متهمين آخرين، بمختلف الأسلحة والمتفجرات من أجل إطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد من منتسبي السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، لافتا إلى أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.