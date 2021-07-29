شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء أعمال الصيانة.. فتح جسر العقيق على طريق «القصيم- الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فتح حركة السير على جسر العقيق (طريق القصيم – الرياض) بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة. وكانت وزارة النقل وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور قد أغلقت الجسر جزئيًا في الاتجاهين، بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى، وذلك لاستبدال فواصل التمدد وإجراء عدد من أعمال الصيانة.

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