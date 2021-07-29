هواوي تقوم بنشر مقطع فيديو تشويقي للجيل الجديد من سماعتها الذكية Sound X

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قامت شركة هواوي بنشر مقطع فيديو تشويقي للجيل الجديد من سماعتها الذكية Sound X، بنظام تشغيل هارموني.



تعد السماعة الذكية Sound X ثمرة تعاون مع شركة Devialet الفرنسية المتخصصة في أجهزة الهاي فاي.

وفي مقطع الفيديو التشويقي تخطف السماعة الذكية Sound X الأنظار إليها من خلال التصميم الشفاف بشكل جزئي للجسم، والذي تكتمل جاذبيته بإضاءة RGB.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن السماعة الذكية Sound X الجديدة ستحصل أيضا على نظام التشغيل HarmonyOS الخاص بها وستتمتع بصوت فائق الأداء.

كانت "هواوي"، قد أنهت نزاعا حول براءات الاختراع مع "فيرزون" الأمريكية، بشأن استخدام تكنولوجيا الشبكات الخاصة بها، دون ترخيص.

وأعلنت شركة معدات الاتصالات، والإلكترونيات الصينية العملاقة، "هواوي تكنولوجيز"، التوصل إلى اتفاق مع شركة الاتصالات الأمريكية "فيرزون كوميونيكشنز"، لإنهاء النزاع القضائي بينهما بشأن براءات الاختراع، وحقوق استخدام التكنولوجيا.

وقال راندال جينسن، المتحدث باسم "هواوي"، إن شروط التسوية سرية، في حين لم يرد ممثلو "فيرزون"، على طلب التعليق على هذه الأنباء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

كان النزاع القضائي بين الشركتين قد بدأ أمام محكمة مدينة "مارشال" بولاية "تكساس" الأمريكية، في الأسبوع الماضي، عندما أقامت "هواوي" دعوى ضد "فيرزون"، تتهمها فيها باستخدام تكنولوجيا الشبكات الخاصة بها دون الحصول على ترخيص منها.

وكانت هذه القضية هي الأولى من قضيتين إقامتهما "هواوي" العام الماضي ضد "فيرزون" أكبر شبكة للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ومن المقرر نظرها خلال العام الجاري، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتكثف شركة "هواوي" الصينية، جهودها في البرمجيات، على غرار شركة "جوجل" الأمريكية، بعد أن أضرت العقوبات الأمريكية بمبيعات الأجهزة.