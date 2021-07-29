بري يؤكد استعداد البرلمان لرفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamed Azakir

وأضاف بري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".

وقال إن "أصابع الاتهام في قضية انفجار المرفأ يجب أن توجه إلى من يحاول الإتجار بالدماء لأغراض مكشوفة"، مشيرا إلى أن " المجلس في قضية انفجار مرفأ بيروت مع القانون من الألف إلى الياء، وكفى تحريفا للوقائع".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، قال إنه ما زال مصرا على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة. وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".

يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.

واتهمت وسائل إعلام عدة "حزب الله" بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، "نفيا قاطعا" أن يكون لحزبه أي "مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات".