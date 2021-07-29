شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تستعين بفن العمارة الإسلامية فى توسعة المسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت عمارة المسجد الحرام بالعناية وفق أفضل المعايير، والممارسات الممكنة في كل عصر بما يناسبه، وتجملت هذه العمارة بالنصوص القرآنية والزخارف الهندسية، المستمدة من عمق العمارة الإسلامية والتي انعكست على واجهات مباني المسجد الحرام في أسقفه، وحوائطه، وأعمدته، وتزينت في أبهى حلتها على كسوة الكعبة المشرفة وبابها الأخاذ في جماله.



توسعة الحرم

وشهدت التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام تقاسيم معمارية شاهقة القوام، والأسقف العالية والشرفات المطلة والفراغات الرحبة عمادها الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة، تحليها خطوط عربية من الثلث للنصوص القرآنية، والزخارف الهندسية، ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على "تويتر"، صور من جماليات الفن المعماري المستوحى من العمارة الإسلامية في توسعة المسجد الحرام.



جانب من فن العمارة



تزيين اعمدة الحرم

وجاءت الزخارف بترويقتها عملاً هندسياً ساد فيه مبدأ التجريد، وانتشر استعمال هذه الزخارف في تزيين الجدران والقباب والتحف المختلفة منها النحاسية والزجاجية والخزفية والرخامية، بالإضافة إلى أن الزخارف الهندسية استخدمت في أشكال متعددة في الفن والعمارة الإسلامية.



تزيين اسقف الحرم

وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بأن هذه الأعمال تأتي بمتابعة مستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، استئناف مقاول مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، من خلال إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال والتي بلغت(60 ترخيصاً، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.

ويأتي استئناف التوسعة بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين خلال موسم الحج المبارك بمسطح إجمالي (519,149) مترا مربعا، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف الأعمال على سبيل المثال لا الحصر أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح).